Crecimiento RD en 2025 será el más bajo en 16 años; inflación superará meta de control

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas advirtió este lunes que la economía dominicana cerrará el 2025 con un crecimiento real entre 2.2 % y 2.3 % del producto interno bruto (PIB), calificándolo como el nivel más bajo en condiciones de normalidad en los últimos 16 años y “alarmante”, especialmente porque los ingresos externos por los motores de divisas alcanzarían un récord histórico superior a los US$46,000 millones.

Sostuvo que esta paradoja —un sector externo pujante (turismo, remesas, exportaciones e inversión extranjera) junto a una economía interna estancada— constituye la evidencia “más clara” de que el país está atrapado en un estado de “inercia”.

Ng Cortiñas explicó que esos más de US$46,000 millones funcionan como un colchón de estabilidad que evita una crisis mayor, pero al mismo tiempo “enmascaran la gravedad de la parálisis estructural interna” que experimenta la economía dominicana.

“El dinamismo externo ya no logra transmitirse al resto de la economía porque no existe una fuerza doméstica que empuje hacia adelante. Simplemente, la economía del 2025 ha estado rodando por inercia”, sostuvo en un comunicado sobre su apreciación de año.

Inflación supera meta

El economista señaló que este desempeño, muy por debajo del potencial de crecimiento del 5 %, representa un retroceso significativo. Además, proyectó que el panorama podría agravarse debido a que la inflación alcanzaría 4.5 % al cierre de 2025, una tasa superior a la meta oficial de 4 %.

Esto “significa que los precios crecieron casi el doble que la actividad económica real, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos”, explicó.

Uno de los factores determinantes de esta desaceleración, según Ng Cortiñas, es la fuerte contracción del crédito bancario en moneda nacional, cuyo crecimiento se ubicó en torno al 9 %, muy por debajo del ritmo histórico de 15 %. Esta restricción crediticia afectó directamente a sectores tradicionalmente motores, como la construcción, las zonas francas, la manufactura local y el comercio, que mostraron un desempeño deprimido durante el año.

Gasto sin impulsar

La nota informativa también advierte sobre un deterioro progresivo de las finanzas públicas. El déficit fiscal se colocaría cerca del 3.2 % del PIB, mientras que la deuda pública ascendería a US$61,360 millones, equivalente a casi el 48 % del producto interno bruto.

Ng Cortiñas enfatizó que la estructura actual del gasto público limita la posibilidad de dinamizar la economía, como ha ocurrido en 2025. Con un gasto corriente que consume el 88 % del presupuesto y una inversión de capital de apenas 12 %, “es muy difícil generar un impulso económico interno sostenible”, afirmó.

También mostró preocupación por el financiamiento del Gobierno a través del Banco Central, que superó los RD$35,000 millones, lo que —dijo— contribuye a presiones inflacionarias y mantiene las tasas de interés activas en niveles elevados, alrededor del 14.3 %.

Vulnerabilidad externa

El economista planteó la necesidad urgente de replantear el modelo productivo. Aunque el récord de divisas confirma la capacidad del país para atraer ingresos externos, también refleja una “dependencia extrema” de sectores sensibles.

“Si no diversificamos, aumentamos la productividad y modernizamos el aparato productivo, vamos a quedarnos atrapados no solo en la inercia, sino en la vulnerabilidad”, enfatizó.

Esa vulnerabilidad —agregó— quedó evidenciada en el mercado cambiario durante 2025, que mostró episodios de estrés y obligó al Banco Central a intervenir en varias ocasiones para contener la depreciación del peso. La tasa de cambio cerraría por encima de RD$64.15, para una depreciación anual cercana al 4.5 %, subrayó.