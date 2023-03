Cree comisiones ayudarían RD ante crisis Haití

La integración de comisiones conformadas por representantes de todos los partidos para demandar ante la comunidad internacional que accione frente a la crisis haitiana, sería un mensaje claro de que todos los sectores de la República Dominicana están cohesionados para hacer frente al problema, consideró esta mañana el presidente del Consejo Nacional de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lancen Custodio.

Feliciano Lancen Custodio

Añadió que el país no se puede dar por vencido en su propósito de que sea la comunidad internacional quien asuma la responsabilidad de resolver los problemas de Haití, “no nuestro país, porque no estamos en condición de asumir la crisis que padece esa vecina nación”.

“Bueno no se puede perder la esperanza, creo que la unificación de criterio de varios líderes podría hacer que los organismos internacionales vean que el presidente Luis Abinader no está solo y que hay una hegemonía local para que todos enfrentemos y que si un día sucede algo, que esperemos que no suceda no puedan ignorar lo que se está haciendo”, sostuvo.

Añadió Lance Custodio que “por eso es importante que el Estado Dominicano involucre a todos los sectores, a las fuerzas vivas y que esto pueda llevarse a cabo con mayor excelencia y éxito”.

El dirigente religioso dijo que le preocupa que este tema se trata solo en sectores de élites y no se toma en cuenta a sectores importantes de la sociedad que tienen un historial de trabajo social.

Consideró Lancen Custodio que la crisis haitiana es un tema neurálgico y de interés de todos los dominicanos.

Ayer el presidente Abinader encabezó en el Palacio Nacional una segunda reunión con el liderazgo político nacional, académicos e intelectuales, con miras de alcanzar un gran pacto nacional por la protección y defensa de la soberanía.