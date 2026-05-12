De acuerdo con las autoridades, la principal causa de los cierres fue que las gasolineras comercializaban combustibles con un nivel de octanaje inferior al mínimo requerido por las normas.

Cuatro gasolineras han sido cerradas en una semana por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), tras detectarse irregularidades en la calidad del combustible comercializado. La provincia de Montecristi encabeza las clausuras con tres estaciones intervenidas en distintos municipios.

Las medidas fueron ejecutadas por el MICM junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), luego de inspecciones y análisis de laboratorio que confirmaron incumplimientos en los estándares establecidos para los combustibles despachados al público.

De acuerdo con las autoridades, la principal causa de los cierres fue que las gasolineras comercializaban combustibles con un nivel de octanaje inferior al mínimo requerido por las normas dominicanas.

En varios casos, las estaciones vendían gasolina premium con niveles de calidad inferiores a los establecidos, mientras que en uno de los establecimientos el incumplimiento correspondía a gasolina regular.

Gasolineras en Montecristi

En Montecristi fueron clausuradas estaciones ubicadas en los municipios de Castañuelas, Villa Vásquez y Las Matas de Santa Cruz. En el caso de Castañuelas, el MICM informó que la gasolina premium despachada presentaba un octanaje por debajo del mínimo establecido.

En tanto en Villa Vásquez, las pruebas determinaron que la gasolina regular no cumplía con los parámetros exigidos, y en Las Matas de Santa Cruz el problema fue detectado en la gasolina premium.

Las inspecciones fueron encabezadas por técnicos de la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio del MICM junto a miembros del Ceccom, quienes realizaron tomas de muestras de los combustibles antes de enviar los análisis a laboratorio para verificar el cumplimiento de las normas técnicas.

Bomba de Azua

La otra estación cerrada estaba ubicada en el municipio de Padre Las Casas, provincia Azua. Según el informe oficial, la gasolina premium comercializada en ese establecimiento tampoco alcanzaba la calidad mínima requerida, por lo que las operaciones fueron suspendidas de inmediato mediante las actas correspondientes.

Las autoridades explicaron que las clausuras forman parte de los operativos de fiscalización que buscan garantizar la calidad de los combustibles vendidos a los consumidores y evitar irregularidades que puedan afectar el funcionamiento de los vehículos y la seguridad de los usuarios.

Asimismo, identificaron a las empresas responsables de las estaciones clausuradas. La estación de Padre Las Casas era administrada por la empresa Bohechío; la de Villa Vásquez por Grupo Empresarial Cabrera, y la de Las Matas de Santa Cruz por Coraymar. Mientras, en el caso de la estación intervenida en Castañuelas, el comunicado oficial no especificó la empresa operadora.