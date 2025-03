El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción número dos del Distrito Nacional, reintrodujo un proyecto de ley que propone una reducción del 75% en las multas de tránsito, con el objetivo de hacerlas más accesibles para los ciudadanos. Según el proyecto, las contravenciones de tránsito más leves bajarían de 10,000 pesos a 2,500 pesos, mientras que las más graves, que actualmente alcanzan hasta los 70,000 pesos, se reducirían a 17,500 pesos.

Crespo explicó que esta medida se alinea con los principios de racionalidad y proporcionalidad, y destacó que las multas de tránsito actuales, que provienen de la Ley 12-07 del 2007, son muy difíciles de pagar, especialmente para aquellos con ingresos bajos, como los que ganan el salario mínimo o trabajan en la informalidad. Según el legislador, los pagos de multas actuales son inalcanzables para muchos ciudadanos, lo que agrava la situación del sistema de tránsito en el país.

El proyecto también incluye una modificación importante al tema de la prescripción de las multas, que será estudiado bajo lo establecido en el Código Penal y Procesal Penal, en lugar de la Ley 63-17, como se ha interpretado erróneamente por las autoridades.

«Lo que queremos es que se respete la ley y se evite confusión entre los ciudadanos», explicó Crespo.

El legislador aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las autoridades, incluyendo a la ministra de Interior, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y la Procuraduría General de la República, para que trabajen de manera conjunta y efectiva en la aplicación de la Ley 63-17, ante la creciente ola de accidentes de tránsito que está afectando a muchas familias dominicanas.

“No hay que modificar la ley 63-17 para poner la palabra obligatorio porque los mandatos de la ley son órdenes de ejecución de parte de las autoridades. El perro que persigue la cola, nunca se la alcanza», indicó Crespo.

«La ley tiene 5 medidas coercitivas para el pago de la multa; no se puede renovar la licencia de conducir, no puedes renovar la placa, no puedes hacer el traspaso del vehículo, no puedes renovar la póliza de seguros y tampoco puedes obtener la certificación de Inspección Técnica Vehicular”, agregó el congresista.

Crespo, quien también fue el autor de la Ley 63-17, expresó su frustración con la incapacidad de las instituciones responsables, como la Procuraduría General de la República, la DIGESETT y el INTRANT, para hacer cumplir la ley. Según el legislador, la falta de cumplimiento está contribuyendo a la creciente cantidad de accidentes en las vías del país.

Detalles del Proyecto de Ley

El proyecto de ley que reintrodujo Crespo también plantea una distribución más equitativa de los fondos recaudados por las multas. Según la propuesta, el 40% del monto de las multas iría a los ayuntamientos locales, mientras que el 20% iría al INTRANT, otro 20% a la DIGESETT y el 20% restante a la Procuraduría. En la actualidad, todo el dinero recaudado por las multas va directamente a la Procuraduría, lo que, según Crespo, limita los recursos disponibles para las autoridades locales y otros entes involucrados en el sistema de tránsito.

El proyecto, que había caducado hace aproximadamente cinco años, también busca solucionar los conflictos en el sistema judicial relacionados con la competencia entre los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz y especiales de tránsito. Crespo espera que esta propuesta impulse un régimen sancionador más justo y eficiente, reduciendo las cargas económicas para los ciudadanos y distribuyendo los recursos de manera más equilibrada entre las instituciones que gestionan el tránsito en el país.

Con esta nueva iniciativa, el legislador busca mejorar el sistema de tránsito en la República Dominicana, reducir la carga económica para los ciudadanos y mejorar la seguridad vial, mientras se sigue trabajando en la aplicación efectiva de la Ley 63-17.