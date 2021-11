La criminalidad no ha dejado que el nuevo director de la Policía acabe de instalarse bien en el cargo para mostrar sus tenebrosas garras. Desde la designación de Eduardo Alberto Then no ha pasado prácticamente un día sin que se reporte un atraco o un suceso sangriento.

Además de taxistas, agentes y oficiales de la Policía han caído víctimas de la criminalidad. Como si se tratara de una respuesta, cuando se anunció que la criminalidad había descendido en los sectores intervenidos con el programa “Mi país

seguro ”fue abatido por delincuentes el capitán Juan Abreu Rosario, en Piedra Blanca, Bonao.

El martes en la noche, cuatro delincuentes que participaban en un asalto mataron de cuatro disparos al raso Rainel Eliezer Félix Balbí en el barrio 27 de Febrero, del Distrito Nacional. Los sucesos no son solo un desafío para la Policía, sino para el programa de seguridad del Gobierno.