Corporate Excellence, una de las plataformas más acreditada de Iberoamérica sobre manejo de riesgo reputacional, dio a conocer un informe en el que se advierte la prevalencia de una“crisis de credibilidad de los medios de comunicación, administraciones públicas y de los gobiernos que erosiona la salud institucional y el sistema democrático”.

El informe “Approaching the Future 2025” refiere que la proliferación de fakenew, viralidad de contenidos descontextualizados y la aparición de deefake (forma de Inteligencia Artificial utilizada para crear contenidos falsos o engañosos), alimentan un ecosistema informativo caótico que actúa como “caja de resonancia”.

Señala que hoy en día las empresas emergen como la institución más confiable, por encima de medios de comunicación, gobierno y Organizaciones No gubernamentales (ONG), lo que se atribuye a que en el ámbito corporativo se confiere importancia a la reputación.

Gobierno, partidos, iglesias, medios de comunicación y Sociedad Civil carecen de voluntad o instrumental para afrontar o prevenir riesgos de crisis de reputación, lo que provoca una relación difusa con sus diferentes grupos de interés. Puede decirse que lo que prevalece es una crisis colectiva de desconfianza.

El reality digital Alofoke mantuvo durante más de un mes una audiencia promedio de 1.5 millones de internautas, lo que lo convirtió en el másprolongado de la región, pero en el ámbito público se brega con la crisis de reputación provocada por la infiltración del narcotráfico en la política.

La Iglesia Católica local no ha podido librarse del riesgo reputacional que significa la abrupta inhabilitación de monseñor Francisco Osoria, como Arzobispo de Santo Domingo, por problemas de administración de bienes eclesiales, quizás porque el clero ignora que la reputación es asunto terrenal.

El liderazgo político nacional, con algunas excepciones, se cree inmune o infalible ante escándalos que alborotan su entorno, como los referidos a corrupción y narcotráfico, ante los cuales rehúsan involucrar a sus instituciones partidarias en reflexiones autocriticas que ayuden a aliviar crisis de reputación.

Corporate Excellence refiere que en unentorno global marcado por alta incertidumbre geopolítica, polarización social, desinformación, y crisis estructural de confianza institucional, la reputación se ha convertido en un activo esencial, a lo que agregaría yo que el riesgo reputacional erosionala democracia.

Gobierno, Partidos, congreso, Justicia, empresariado, prensa,academia, sindicatos y sociedad civil deberían reencausar su desempeño en apego a la ética, la moral, eficiencia, responsabilidad y transparencia, única forma de garantizar sólida reputación y fluida interacción con la ciudadanía y grupos de interés.