Santo Domingo. Nadie imaginó que los resultados para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones primarias realizadas el pasado 6 de octubre, donde Gonzalo Castillo resultó electo candidato presidencial del partido por encima del tres veces presidente del país, Leonel Fernández, desataría una de las mayores crisis internas para dicha organización política.

Muchas cosas han ocurrido y poco tiempo para procesarlo, desde la denuncia de Fernández sobre el supuesto fraude durante el proceso de voto automatizado, movilizaciones frente a la Junta Central Electoral (JCE), la solicitud de una auditoría a las máquinas de votación y la renuncia del propio exmandatario como presidente y militante del PLD.

“Ahora con mucho pesar, ha llegado la hora de partir… Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez”, adujo el expresidente en su alocución del pasado domingo.

Además, con su renuncia, Fernández también afirmó la consolidación de su proyecto político “La Fuerza del Pueblo”.

Cabe mencionar las masivas renuncias y despidos por parte del gobierno a funcionarios leonelistas antes y después de que su líder hiciera oficial su salida de las filas políticas del partido morado. Y el mes aún no termina.

El capítulo más reciente ocurrió la tarde de este lunes 21 durante la Asamblea Nacional de Dirigentes del PLD realizada en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico. Allí, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del partido, defendió al presidente Medina y al partido, dijo que el PLD ha salido airoso en cada crisis que ha enfrentado a lo largo de su existencia y que esta no será la excepción.

Además, enfatizó que había que llenar las vacantes tras la salida del expresidente Fernández, así como las de renuncias de otros funcionarios leonelistas.

Minutos después habló el presidente Danilo Medina, con notoria efusividad dejó claro que su proyecto político no recibió el apoyo de Leonel Fernández en ninguna de las ocasiones que se postuló a la presidencia.

“A mí no me apoyaron en el 2000, en el 2012 y no me apoyaron en el 2016”, expresó el mandatario.

“A mí no me han regalado nada en esta vida”, añadió.

Pero eso no fue todo, el presidente declaró que su único delito es que no ha fracasado en la presidencia de la República Dominicana, destacando que lo está haciendo mejor que él, en referencia a Leonel Fernández.

En ese aspecto, mencionó que “La Fundación Democracia y Desarrollo acaba de hacer un ranking de los últimos presidentes de la República Dominicana. Comienza con dos de ellos en 2.7%, es del 1 al 10. Mi antecesor alcanza 6%, pero yo tengo 8.7%”.

De igual manera, vaticinó la victoria para mayo del 2020 de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD, aún sin el apoyo de quienes se han ido del partido.

Medina destacó que ni la experiencia política de Fernández resultó suficiente para salir vencedor en las primarias del pasado 6 de octubre.

“Y si no pudo ganar en estas primarias, que esperen la pela en mayo 2020”, aseguró.

Entre tanto, la crisis del PLD no cesa; por lo pronto Pared Pérez convocó al Comité Político a una reunión el próximo jueves a las 5:00 de la tarde y el calendario marca siete meses para las elecciones presidenciales.