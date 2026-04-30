La periodista Cristal Acevedo asegura que durante la relación de más de tres años que sostuvo con Rafael Santos habría sido objeto de episodios de violencia/

Santo Domingo.– La periodista Cristal Acevedo respondió a las recientes declaraciones del ministro de Educación Superior, Rafael Santos, y lo emplazó a llevar el conflicto al ámbito judicial, asegurando que no continuará el debate en escenarios públicos.

“No es ahí que hay que responder, yo quiero que tu me respondas en un tribunal porque has pagado mucho dinero, te has inventado de todo pero nunca has podido desmentirme”, expresó Cristal Acevedo, al insistir en que el caso debe resolverse ante la justicia y no en medios de comunicación o redes sociales.

La comunicadora también pidió que cesen los ataques en su contra.

“Lo que yo te solicito y le solicito a tus bocinas, a tus box que se han inventado en siendo vaina todita, es que a mí me dejen en paz, porque así como tú dices que tu familia está unida, yo también tengo derecho a que la mía esté unida”, dijo, al tiempo que denunció que ha sido objeto de difamación durante más de un año.

“Ya tienes un año haciéndolo… yo también tengo derecho a que mi familia esté unida”, agregó, al referirse al impacto personal de la situación.

Acevedo defendió su trayectoria profesional y rechazó señalamientos sobre su estado mental. “Decir que yo estoy loca, que soy esquizofrénica, que tengo problemas mentales, que tengo desequilibrio. Ese es un cuento que nadie te va a creer”, afirmó, al asegurar que cuenta con más de 20 años de experiencia y formación académica reconocida.

Asimismo, acusó al funcionario de intentar influir en comunicadores. “Porque cada vez que tú llamas a un periodista para darle dinero, ese periodista me llama. ¿Y tú sabes lo que yo le digo? Cógele todo el dinero que te dé, no importa. Porque igual él va a seguir difamándome, porque tiene un año haciéndolo”, sostuvo, tras advertir que esa situación estaría afectando la reputación del ministro.

Puedes leer: Aguaceros sin tregua: COE eleva a cuatro las provincias en alerta roja

“Estás quedando en ridículo. Tú eres un hombre con una trayectoria intachable. No sigas dañando tu reputación laboral”, añadió.

En su mensaje, Acevedo también reiteró que no abordará más el tema públicamente. “Nunca has podido desmentirme… es lo único que voy a decir y no pienso hablar más del tema”, concluyó.

Rafael Santos

Las declaraciones surgen en respuesta a lo expresado por Santos durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde evitó referirse en detalle al caso por estar, según dijo, en la justicia.

“Yo soy un caballero y nunca hablaría sobre una dama”, sostuvo el funcionario. “Es un tema que está en un escenario de la justicia y yo debo mantener silencio hasta que se ventile”, añadió.

Al ser cuestionado sobre una posible destitución, respondió: “Eso no depende de mí… pero estoy preparado para seguir aportando aún si fuera relevado del cargo”, al tiempo que aseguró no temer a las consecuencias. “No le temo a nada, le temo a Dios, le temo a mi conciencia”, afirmó.

Contexto

La semana pasada, Cristal Acevedo afirmó que durante la relación de más de tres años que sostuvo con Rafael Santos habría sido objeto de episodios de violencia, sin ofrecer detalles sobre su naturaleza, y que tras la ruptura comenzó a enfrentar situaciones de hostigamiento.

Según indicó, el funcionario habría interferido en su desarrollo profesional, contactando a empleadores con la supuesta intención de afectar su desempeño laboral.

Asimismo, señaló que Santos habría intentado comunicarse con personas de su entorno cercano para propiciar un acercamiento, gestiones que, aseguró, han sido rechazadas.