Madrid.- Cristiano Ronaldo añadió una muesca más a la interminable relación de títulos y récords que ha logrado a lo largo de su dilatada carrera con la victoria de Portugal ante España en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Naciones, en cuyo partido arrebató sendos títulos al gibraltareño Roy Chipolina y a dos excompañeros en el Real Madrid como el francés Karim Benzema y el croata Luka Modric.

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto del equipo que dirige el español Roberto Martínez y que significó el 2-2 con el que se alcanzó la prórroga y la tanda de penaltis en la que ganó Portugal (5-3), que se hizo con su segundo título de la Liga de Naciones.

El delantero de Madeira, que tras el encuentro indicó que continuaría en el Al Nassr saudí, marcó con 40 años y 123 días, récord de la competición. Se convirtió en el más veterano en anotar un tanto.

Con ello superó a Roy Chipolina, quien frente a Bulgaria, el 23 de septiembre de 2022, marcó con 39 años y 246 días. También mejoró la marca de Benzema, que era el más veterano en anotar en una final de la Liga de Naciones desde que lo logró el 10 de octubre de 2021 con 33 años y 295 días; así como la de Modric, que tenía el registro en una fase final de este torneo con 37 y 278 cuando batió a Países Bajos el 16 de junio de 2023.

Goleadores más veteranos en la Liga de Naciones

40 años y 123 días- Cristiano Ronaldo (Portugal) vs España 08/06/2025

39 años y 246 días- Roy Chipolina (Gibraltar) vs Bulgaria 23/09/2022

38 años y 365 días- Luka Modric (Croacia) vs Polonia 08/09/2024

38 años y 208 días- Edin Džeko (Bosnia and Herzegovina) vs Alemania 11/10/2024

37 años y 297 días- Konstantin Vassiljev (Estonia) vs Malta, 09/06/2022

Goleadores más veteranos en fases finales de la Liga de Naciones

40 años y 123 días- Cristiano Ronaldo (Portugal) vs España 08/06/2025

37 años y 278 días- Luka Modric (Croacia) vs Países Bajos, 14/06/2023

33 años y 295 días- Karim Benzema (Francia) vs España, 10/10/2021

33 años y 115 días- Ciro Immobile (Italia) vs España, 15/06/2023

33 años y 80 días- Joselu Mato (España) vs Italia, 15/06/2023