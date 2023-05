Crónicas portuguesas

(II)

Adentrándonos en “La Revolución de los Claveles”

Es mi interés aportar a la familia aliancista y a todos los revolucionarios y personas alternativas un resumen lo más veraz posible, desde nuestra óptica, del balance, con todos sus aportes, del proceso y experiencias de esa “Revolución de los Claveles”, iniciada por una parte importante del ejército de Portugal, contra el sanguinario dictador que por más de cuarenta años oprimió al pueblo y a las colonias portuguesas en África.

Iniciada el 25 de abril de 1974, nueve años después de nuestra Revolución del 24 de abril de 1965, esta singular experiencia, apoyada militantemente por el pueblo portugués y las colonias africanas bajo el yugo del tirano Oliveira Salazar, precisamente en una Europa que fue el escenario principal de dos Guerras Mundiales, constituye una experiencia que todo dominicano con sentimiento patriótico y alternativo debe esforzarse por conocer.



Hay que despertar todo lo alternativo

Mis conversaciones con aquellos, ya envejecientes oficiales y soldados del ejército de Portugal, gracias a las gestiones de nuestro Embajador, el amigo Miguel Ángel Prestol, despiertan en mí, como revolucionario que he sido toda mi vida, la necesidad de transmitir, en la medida de lo posible, aquel inmenso acontecimiento histórico.

Extremadamente ricas y emotivas fueron mis conversaciones con aquellos personajes históricos, que vivieron intensamente aquel “instante” de la historia de Europa y del continente africano.

Haré todo lo posible por despertar esta inquietud en nuestros jóvenes y en la familia revolucionaria y alternativa de nuestro país, a sabiendas de que solo tengo en mis manos la posibilidad de despertar la atención de todo lo alternativo en nuestro país.

Y para ello, no solo me atendré a la larga conversación que sostuve con una parte de aquellos oficiales, responsables de desatar aquel acontecimiento histórico, sino que me he tomado la libertad de incluir, como colofón, el magnífico trabajo de balance, escrito por Valerio Arcary.

Les he anexado las referencias necesarias para que, quienes se interesen en aprender de aquel gran acontecimiento, puedan localizar ese magnifico y detallado trabajo, como paso inicial a un mayor conocimiento de este hecho que estremeció a Europa y África, precisamente, un año después, de nuestra Revolución del 24 de abril de 1965, en nuestro pais.

Por: Fidelio Despradel

f.despradel@mail.com