España acogerá al crucero del hantavirus en Canarias

España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en «cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario», según ha informado el Ministerio de Sanidad.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado en el día de hoy.

El Gobierno español dará a conocer los detalles del protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará «puntualmente sobre su implementación», según Sanidad.

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus.

El ECDC está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde y el resto seguirá rumbo a Canarias, donde esperan arribar en un plazo de 3 ó 4 días.

Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido.

Una vez allí, tripulación y pasajeros serán examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países.

El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias.

Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ‘ad hoc’, evitando todo contacto con la población local y velando por la seguridad del personal sanitario.

La OMS ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias.

Según Sanidad, España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles.

En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, se ha decidido trasladar ya al médico del crucero a Canarias.