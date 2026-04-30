Como parte del plan de austeridad anunciado para mitigar los efectos de la crisis en Medio Oriente, el Gobierno propuso recortar en un 50 % el presupuesto destinado a los partidos políticos.
Para este año 2026, la Junta Central Electoral (JCE) ya había establecido una distribución de RD$1,620 millones entre 41 organizaciones políticas, según lo consignado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
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Recorte presupuestario
Si se aplica la reducción propuesta por el Poder Ejecutivo, el monto total a repartir caería a RD$810 millones. Bajo este nuevo escenario, los tres partidos mayoritarios (PRM, Fuerza del Pueblo y PLD), que tenían asignados RD$432 millones cada uno, el presupuesto asignado se reduciría a RD$216 millones.
Al recortar estas partidas y otros gastos operativos como publicidad y combustibles, el Gobierno pretende generar una disponibilidad de RD$40,000 millones para proteger la estabilidad económica y evitar que el alza del 80 % en los precios del petróleo se traslade totalmente a la canasta básica.