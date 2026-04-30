Como parte del plan de austeridad anunciado para mitigar los efectos de la crisis en Medio Oriente, el Gobierno propuso recortar en un 50 % el presupuesto destinado a los partidos políticos.

Para este año 2026, la Junta Central Electoral (JCE) ya había establecido una distribución de RD$1,620 millones entre 41 organizaciones políticas, según lo consignado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Recorte presupuestario

Si se aplica la reducción propuesta por el Poder Ejecutivo, el monto total a repartir caería a RD$810 millones. Bajo este nuevo escenario, los tres partidos mayoritarios (PRM, Fuerza del Pueblo y PLD), que tenían asignados RD$432 millones cada uno, el presupuesto asignado se reduciría a RD$216 millones.

Distribución de recursos establecida por la Junta Central Electoral.

Al recortar estas partidas y otros gastos operativos como publicidad y combustibles, el Gobierno pretende generar una disponibilidad de RD$40,000 millones para proteger la estabilidad económica y evitar que el alza del 80 % en los precios del petróleo se traslade totalmente a la canasta básica.