Cuatro figuras de MLB aceptan sus ofertas calificadas

Trent Grisham, de los Yankees de Nueva York, celebra con sus compañeros tras conectar un jonrón de dos carreras durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago en Chicago, el 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Nam Y. Huh, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — El lanzador zurdo de los Chicago Cubs, Shota Imanaga, el lanzador derecho de Milwaukee, Brandon Woodruff, el jardinero de los New York Yankees, Trent Grisham, y el segunda base de Detroit, Gleyber Torres, estuvieron entre un récord de cuatro jugadores que aceptaron ofertas calificadas de 22.025.000 dólares de sus antiguos equipos antes de la fecha límite del martes, retirándose así del mercado de agentes libres.

Nueve jugadores rechazaron los contratos de un año y decidieron permanecer libres.

El jardinero de los Cubs, Kyle Tucker, el campocorto de Toronto, Bo Bichette, y el bateador designado de Filadelfia, Kyle Schwarber, dijeron que no, junto con los lanzadores derechos de San Diego, Dylan Cease y Michael King, el cerrador de los Mets de Nueva York, Edwin Díaz, el lanzador derecho de Arizona, Zac Gallen, el lanzador de Filadelfia, Ranger Suárez, y el lanzador zurdo de Houston, Framber Valdez.

Si un equipo le hace una oferta calificada a un jugador que firma un contrato de Grandes Ligas con otro club antes del draft amateur de julio próximo, su antiguo club recibe una compensación en forma de selección de draft al final de la primera ronda o al final de la ronda B de equilibrio competitivo.

La ubicación depende del monto del nuevo contrato y del estatus de reparto de ingresos e impuesto de lujo del equipo que pierde al jugador.

Los jugadores solo pueden recibir una oferta calificada una vez, por lo que Imanaga, Woodruff, Grisham y Torres pueden convertirse en agentes libres después de la próxima temporada sin que se les asocie ninguna compensación en forma de selección del draft.

Gleyber Torres, de los Detroit Tigers, corre tras conectar un sencillo durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Atlanta Braves, el 19 de septiembre de 2025, en Detroit. (Foto AP/Ryan Sun, Archivo)

Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y solo 18 de las 157 ofertas han sido aceptadas. El récord anterior de tres jugadores se registró en 2015, cuando el receptor de Baltimore, Matt Wieters, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Brett Anderson, y el jardinero de Houston, Colby Rasmus, aceptaron por 15,8 millones de dólares para 2016 .

Un agente libre solo puede recibir una oferta calificada si ha permanecido en el mismo equipo de forma continua desde el día inaugural y nunca antes ha recibido una oferta calificada.