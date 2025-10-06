Actualidad Clima

Por
Tres de los cuatro huracanes del 2025 han alcanzado categoría mayor

Santo Domingo.- Los cuatro huracanes que se han registrado durante la temporada ciclónica 2025 han alcanzado la categoría mayor, pero ninguno ha tocado de manera directa a la región del Caribe.

El primero huracán de este año 2025 fue Erin, un poderoso meteoro que alcanzó la categoría 5, en el mes de agosto.

Luego se formaron Gabrielle (C-4), y Humberto (C-5).

El cuarto fue Imelda, que solo alcanzó categoría 2, y luego se degradó en el Atlántico.

Esta temporada se han formado nueve tormentas con nombres, entre ellas los cuatro huracanes antes citados.

Dichas tormentas son Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto e Imelda.

Los expertos pronosticaron para este año un total de 18 tormentas con nombres, de las cuales nueve serían huracanes.

Sin embargo, la temporada avanza y ese pronóstico parece que no llegará a cumplirse, debido a que en lo que resta de temporada tendrían que formarse otras nueve tormentas.

Incluso, hasta estaría en juego sobrepasar las 14 tormentas, que representa la media de una temporada ciclónica.

La temporada ciclónica en el Atlántico inició el primero de junio y concluye el 30 de noviembre.

