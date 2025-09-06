Hoy ocurrirán aguaceros moderados, con tormentas eléctricas en varias localidades, pero seguirán las temperaturas calurosas superiores a los 35 grados Celsius comunicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las principales lluvias ocurrirán en las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Barahona producida por una onda tropical y una vaguada que están incidiendo en las condiciones del tiempo.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará medio nublado en ocasiones con aguaceros y tormentas eléctricas.

El Indomet comunicó que en horas de la tarde los aguaceros serán de mayor intensidad con tronadas y ráfagas de viento en las provincias en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña y Dajabón.

Puedes leer: Aguaceros y tormentas eléctricas afectarán varias provincias este sábado en República Dominicana

En cuanto a las temperaturas seguirán elevadas, con una sensación térmica más calurosa entre 34 a 36 grados Celsius debido a la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del este/sureste.

Ya en horas de la noche y madrugada del domingo las condiciones de precipitaciones disminuyan de manera gradual, pero permaneciendo algunos aguaceros y tronadas aisladas en poblados costeros al norte y sur de nuestra nación.

Meteorología comunicó que continúa dando seguimiento a una zona de aguaceros y tormentas eléctricas localizas al este de las Antillas Menores, la cual posee un 60% de posibilidades para convertirse en ciclón tropical en los próximas 7 horas y 30% en las próximas 48 horas.

En el pronóstico marino de Indomet se informó que el oleaje está bueno de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones y los turistas puedan bañarse en las playas sin restricciones.

El domingo, la humedad asociada al paso de la onda tropical y los efectos de la vaguada en altura continuará generando, desde horas de la mañana, algunos aguaceros dispersos y tronadas aisladas, sobre todo en provincias como: Barahona, Azua y Peravia.

Meteorología comunicó que en Gran Santo Domingo después del mediodía, estas precipitaciones se observarán hacia poblados en el interior del país, esperándose aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, en especial hacia las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Independencia y Bahoruco.