Cuatro muertos y 1,390 casos de dengue en el primer trimestre de 2026 en Panamá

Ciudad de Panamá.- Cuatro personas murieron y 1,390 resultaron contagiadas de dengue en Panamá hasta la semana epidemiológica nueve (del 1 al 7 de marzo), informó este martes el Ministerio de Salud (Minsa).

Un informe epidemiológico precisó que, del total de personas afectadas, 169 requirieron hospitalización y ocho corresponden a casos graves de la enfermedad, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

La Región Metropolitana, que abarca la capital, la provincia caribeña de Colón y el distrito de San Miguelito, concentra la mayoría de casos, con 681 contagios.

Le siguen las provincias de Panamá Oeste, con 134 casos; Bocas del Toro, con 131; y Panamá Este, con 118 casos.

Grupo etario más afectado

El Minsa detalló que la población más impactada en la semana epidemiológica nueve es la de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia de 37 casos por 100,000 habitantes, mientras que la tasa general se sitúa en 29,5 por 100.000 habitantes.

El informe resalta la necesidad de intensificar las campañas de prevención, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas y en escuelas donde se concentra este grupo etario.

Comparativo con años anteriores

Panamá cerró 2025 con un total de 28 muertes por dengue, lo que representa un 51,8 % menos que el año anterior, que registró 54 fallecidos.

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En cuanto a los casos, la cifra de 2025 fue de 16.262, muy por debajo de los 32.361 contabilizados en 2024, según estadísticas oficiales del Minsa.

El reporte evidencia un descenso significativo en la mortalidad y los contagios, aunque las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas preventivas, como la eliminación de criaderos de mosquitos y la educación comunitaria sobre la protección individual.

Asimismo, se hace un llamado a la población para que acuda a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso, especialmente fiebre alta, dolor de cabeza intenso o manchas en la piel.

Las autoridades recuerdan que la vigilancia epidemiológica y la colaboración ciudadana son clave para contener la propagación del virus y evitar que se repitan los picos de contagio de años anteriores.

Con estos esfuerzos, el Minsa espera consolidar la tendencia a la baja en casos y mortalidad, garantizando una gestión sanitaria más eficiente y protegiendo a los grupos más vulnerables, especialmente niños y adolescentes, quienes representan la mayor proporción de afectados en la actualidad.