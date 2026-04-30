Ministerio Público pide prisión preventiva contra profesor acusado de agresión sexual; ADP fija postura

Santo Domingo.– El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor Inocencio Lebrón Montero, acusado de presunta agresión sexual en perjuicio de una estudiante menor de edad en el Distrito Nacional.

La solicitud fue depositada por las fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, de la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales, quienes sostienen que el imputado habría aprovechado su condición de docente de matemáticas para establecer un acercamiento progresivo con la adolescente.

Según el expediente, posteriormente el acusado habría ejercido presión emocional sobre la menor para inducirla a conductas de índole íntima, pese a su negativa.

El Ministerio Público indica que en ese contexto se produjeron varios encuentros, algunos dentro del vehículo del imputado, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos e insistió en sostener relaciones sexuales.

La investigación establece que estas conductas habrían sido reiteradas, manteniendo un patrón de presión sobre la víctima. Como parte de las evidencias, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses presentó una evaluación psicológica con indicadores compatibles con situaciones de vulneración.

Lebrón Montero fue arrestado el 22 de abril mediante orden judicial.

La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para el sábado 2 de mayo, a solicitud de la defensa.

ADP fija posición

La Asociación Dominicana de Profesores expresó preocupación por el impacto de este caso en el sistema educativo y condenó la conducta atribuida al docente.

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Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones del gremio, condenó la conducta atribuida al docente, calificándola como antisocial, irresponsable y contraria a los valores que deben regir la labor magisterial. No obstante, enfatizó que debe garantizarse el debido proceso y respetarse la presunción de inocencia.

El dirigente sostuvo que, de comprobarse los hechos, debe recaer todo el peso de la ley sobre el responsable. Asimismo, instó al Ministerio de Educación de la República Dominicana y al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a abrir una discusión con las universidades para fortalecer los criterios de admisión a la carrera docente.

“Todo maestro debe considerar a sus alumnos como sus propios hijos. Quien no asuma la educación con sensibilidad, respeto, vocación y compromiso humano debe renunciar a la carrera docente”, expresó.

A su juicio, es necesario evitar que personas sin vocación, sin compromiso ético o con perfiles incompatibles con la misión educativa ingresen al magisterio.