Se esperan lluvias en gran parte país a causa de una vaguada.

Santo Domingo.-Este domingo, inicio de marzo, se espera la ocurrencia de aguaceros en al menos 23 provincias por efectos de una vaguada sobre el país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En ese sentido, la entidad pronostica lluvias dispersas y tronadas aisladas desde las primeras horas del día hacia localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, las cuales continuarán extendiéndose durante la mañana hacia zonas aledañas como Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

Indomet precisó que en la tarde se esperan aguaceros acompañados de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Azua, San José de Ocoa, Independencia y Bahoruco.

La institución de pronóstico meteorológico exhorta a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro en la costa caribeña, debido a vientos y olas anormales. Mientras, en la atlántica, desde cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), se recomienda navegar con precaución por olas anormales.

El lunes

Para mañana lunes, Indomet informó que la vaguada dará lugar a nublados desde horas matutinas, generando chubascos dispersos en poblados de la costa sur.

Detalló que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche se esperan algunas lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia localidades de la vertiente noreste, este, el valle del Cibao y la cordillera Central.

Gaspar Hernández

A finales de febrero, el municipio de Gaspar Hernández, en Espaillat, sufrió graves inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Joba tras intensas lluvias. Se estima que más de 350 viviendas resultaron anegadas y al menos 24 fueron destruidas o colapsaron totalmente.