La Habana.– El Gobierno de Cuba afirmó este miércoles que dispone de una “estrategia bien definida” para enfrentar el apagón nacional que afectó a toda la isla, dejando sin electricidad a millones de personas durante varias horas.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la falla se originó en el sistema eléctrico interconectado nacional, lo que provocó la interrupción del servicio en todas las provincias. Las autoridades informaron que la red está siendo restablecida de manera progresiva.

La estrategia de recuperación contempla acciones inmediatas de restablecimiento, además de planes de mantenimiento y modernización de las plantas generadoras con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del sistema energético cubano.

El apagón ocasionó afectaciones en el transporte, telecomunicaciones y distribución de agua, impactando la vida cotidiana de la población. No obstante, el Gobierno aseguró que los trabajos avanzan y que se tomarán medidas para evitar que la situación se repita.