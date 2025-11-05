El documento "pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las fuerzas armadas, las agencias de inteligencia.

La Habana.– El Gobierno de Cuba calificó este miércoles como “ejecuciones extrajudiciales” las muertes en ataques de Estados Unidos a embarcaciones que supuestamente transportan droga en el Caribe y el Pacífico oriental.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales: “Condenamos las continuas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de EE.UU. en aguas internacionales tanto en el Caribe como en el Pacífico”.

Denuncia por violaciones a derechos y soberanía

El canciller señaló que esas acciones constituyen una “grave violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos”, y aseguró que representan una amenaza permanente a la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe.

Rodríguez criticó que Washington recurra al uso de la fuerza “de forma indiscriminada e ilegal”, mientras “no atiende las raíces del tráfico ilícito de drogas hacia EE.UU.”.

Quizas quieras leer: Trump advierte que el cierre de Gobierno está «matando» políticamente a los republicanos

El ministro afirmó además que Estados Unidos es el “principal mercado de estupefacientes del mundo” y un territorio donde “se lava el dinero de los narcotraficantes impunemente y con la complicidad de varios de sus políticos”.

Defensa de EE.UU. tras recientes ataques

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que la reciente operación —en la que murieron dos personas— se efectuó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia.

“Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, afirmó.

Escalada de acciones militares en la región

Desde el despliegue de fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental, se registran más de 15 ataques letales y al menos 25 muertos como resultado de estas operaciones.

Medios estadounidenses reportaron la semana pasada que el Pentágono se está preparando para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que el tráfico marítimo ha sido “controlado”.