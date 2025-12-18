EEUU sanciona a 29 buques por transportar crudo y derivados iraníes

Washington.–El Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por su presunta participación en la denominada “flota fantasma” de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos hacia Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, identificó las embarcaciones y compañías vinculadas como responsables de movilizar cientos de millones de dólares en hidrocarburos iraníes hacia distintos usuarios finales, mientras ocultaban el origen real de las cargas y los destinos de los envíos.

Quizas te interese: ONU analizará situación en Venezuela tras bloqueo petrolero anunciado por EE. UU.

Siete de los buques incluidos en la medida

Entre los sancionados figura el empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas empresas están asociadas con siete de los buques incluidos en la medida. También fueron señaladas navieras con presencia en Emiratos Árabes Unidos, India, Panamá y las Islas Marshall, de acuerdo con la información difundida por el Tesoro.

La acción forma parte de la estrategia estadounidense de “máxima presión” contra Irán, sustentada en la Orden Ejecutiva 13902 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2, con el objetivo de incrementar los costos de exportación del petróleo iraní y reducir los ingresos que el país obtiene por cada barril comercializado.

Petroleros que entren o salgan de Venezuela

Estas sanciones se producen, además, pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara la incautación de todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela y que estén sancionados por vínculos con Irán, en una nueva escalada de las medidas económicas y marítimas impulsadas por Washington.