Organizaciones comunitarias y sociales del Gran Santo Domingo exigieron este martes al presidente Luis Abinader la cancelación definitiva del proyecto de una planta de valorización de desechos en el distrito municipal de La Cuaba.

Los manifestantes solicitan que el Ejecutivo aplique el mismo criterio utilizado para detener el proyecto minero Romero en San Juan, argumentando que la obra carece de consenso social y vulnera la Ley Ambiental 64-00.

Lee también: Abinader detiene proyecto minero Romero ante rechazo popular

Solicitud a Abinader

A través de un comunicado conjunto, la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Junta de Desarrollo de La Cuaba advirtieron que la infraestructura, ubicada en el paraje El Aguacate, terminará convirtiéndose en un vertedero a cielo abierto.

Los comunitarios señalaron que la instalación de esta planta en un terreno de 1,500 tareas representa una amenaza directa para la flora local y los afluentes hídricos que sustentan el potencial ecoturístico de la zona.

La tensión en la demarcación se intensificó tras el inicio de movimientos de tierra y la llegada de maquinaria pesada al lugar.

Como respuesta, los residentes mantienen un campamento de vigilia desde el pasado jueves y este martes cumplieron una jornada de huelga general que paralizó por completo las actividades comerciales, el transporte y la docencia en el distrito municipal.

El bloque de organizaciones, que incluye a la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp), calificó el proyecto como una violación a la Constitución de la República.

Los activistas afirmaron que mantendrán la lucha en defensa del bienestar de los cuatro millones de ciudadanos que habitan en la zona metropolitana y que podrían verse afectados por el impacto ambiental de la obra.