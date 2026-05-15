Cuba y el dilema de las sanciones internacionales

Marco Rubio

Canciller estadounidense

Tras el incremento de las sanciones a Cuba, que le limitan hasta abastecerse de petróleo, es cínica la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para mitigar las penurias de la población. Más que limosnas lo sensato sería levantarle las sanciones y dejar a los cubanos en libertad de decidir sobre su propia suerte.

Kevin Warsh

Presidente Reserva Federal

Por la intromisión del presidente Donald Trump su elección no deja plantear interrogantes. Está por ver si la independencia marcará su gestión o si por el contrario sus decisiones obedecerán a los intereses del gobernante. Su antecesor, Jerome Powell, fue duramente cuestionado por Trump porque supuestamente mantenía muy alta la tasa de interés.

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Max Puig

Vicepresidente Consejo Cambio Climático

Merece atención su advertencia de que los desafíos del cambio climático podrían sobrepasar las capacidades del Estado de no asumirse acciones estratégicas e integrales de manera urgente. Los fenómenos que se han visto constituyen un toque de atención, pero señalamientos como el suyo constituyen un compromiso.