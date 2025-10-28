Cultura anula premio de la Bienal Nacional a palma: ¿Por qué?

La obra “Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer”, del artista Jorge David Pérez Valerio, conocido como Karmadavis

El Ministerio de Cultura dejó sin efecto el premio otorgado a la obra “Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer”, del artista Jorge David Pérez Valerio, conocido como Karmadavis, luego de determinar que la propuesta incumplía las bases establecidas en la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales 2025.

La medida fue adoptada tras una revisión del caso motivada por el recurso jerárquico presentado por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) el pasado 8 de septiembre, en el que se cuestionaba el uso de materiales perecederos.

Según las normas del certamen, toda obra elaborada con este tipo de elementos debía ser automáticamente descalificada.

«Toda propuesta cuya instalación museográfica se componga de materiales perecederos y/o que pueda comprometer o afectar la estructura física y arquitectónica del MAM u otro espacio museográfico seleccionado para su exhibición será desestimada de manera categórica».

En su resolución, firmada el 22 de octubre por el ministro Roberto Ángel Salcedo, la institución señaló que el fallo del jurado “contraviene lo dispuesto en la Resolución 07-2025 del 11 de marzo de 2025”, que regula la bienal. No obstante, el Ministerio ratificó la validez de los demás premios otorgados durante la edición.

La pieza, conocida popularmente como “La Palmita”, estaba compuesta por una palma sembrada en un macetero y fue galardonada el 22 de agosto.

La premiación, celebrada en el Museo de Arte Moderno (MAM), generó debate en el ámbito artístico, tanto por la naturaleza efímera de la propuesta como por la interpretación de los criterios técnicos del evento.