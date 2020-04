Cura duda elecciones puedan ser el 5 julio

- Publicidad -

Barahona.- El cura párroco de la Iglesia católica en la Diócesis de Barahona manifestó que tanto las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE) como el liderazgo político nacional deben ir pensado en otra fecha para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, si de aquí a la primera quincena de mayo el pico de propagación del coronavirus, no desciende.

El padre Ángel Cuevas, indicó que lo más pertinente es esperar a más tardar la mitad de mayo y si la intensidad del covid-19 continúa afectando a la población dominicana, las autoridades deben pensar en otra fecha.

“De aumentar el virus, sería muy difícil llevar a cabo unas elecciones, hay que tener un plan B, de continuar el foco de infección”, manifestó el sacerdote católico.

El prelado de la Diócesis de Barahona, que integra las provincias de Pedernales, Independencia y Baoruco, señaló que no ve hasta ahora un segundo plan de parte de las autoridades, de seguir esta situación de crisis sanitaria.

“Hay que educar mucho en los recintos electorales, eso es lo más difícil, muchas personas no entienden sobre el cuidado y la precaución, si la gente entendiera, los comicios se podrían realizar, pero si el foco de infección baja”, declaró el religioso al portal.