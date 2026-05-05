Protesta masiva en San Juan: ¿todos de allá?

San Juan se rebosó de carteles y activistas en la protesta contra una posible explotación de la mina de Romero. ¿Todos sanjuaneros?

A propósito, las heridas sufridas por tres policías y un capitán del Ejército sugiere que la protesta contra la minería pretendía algo más.

Estados Unidos, pese a sus amenazas, busca afanosamente un acuerdo con Irán para acabar la guerra. Puede que sea lo más sensato.

El ministro de Industria, Eduardo Sanz Lovatón, disparó un misil a la oposición al decir que los políticos deben también sacrificarse. ¿O no?

El PLD aduce, para oponerse, que la reducción de la asignación a los partidos representa solo un 2 % y que no resuelve la crisis fiscal. ¿Será todo?

En las 256 personas puestas por el Ejército a disposición de la justicia por tráfico de indocumentados ¿estarán todos los que son?

Nueva vez los comerciantes pactaron con Abinader garantizar la estabilidad de los precios, pese a la crisis del petróleo. ¿Qué les parece?

Con el aporte de 10 millones de dólares para combatir las pandillas en Haití este país parece muy lejos de estar en crisis. ¿Qué les parece?