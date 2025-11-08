Santo Domingo.- Por instrucciones del presidente Luis Abinader, el director de los Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), Juan Manuel Méndez García, fue entregada una ambulancia al hospital municipal de Yaguate en San Cristobal, centro que fue remozado e inaugurado por el Jefe de Estado

«Ante la solicitud de los comunitarios de que faltaba una ambulancia, de inmediato me comuniqué con el director de la DAEH, el general, Juan Manuel Méndez, quien de inmediato envió la unidad», expresó el presidente Abinader durante la entrega del hospital remozado.

Asimismo, la DAEH entregó una unidad de ambulancia al municipio Palenque.

La unidad fue entregada por la doctora Natalia Carmona, coordinadora Operativa de la DAEH en San Cristóbal; Víctor Lorenzo, coordinador Logístico; la doctora Maria Colón, supervisora Operativa y Julio Frías, supervisor Logístico.

De igual forma, estuvieron presentes el intendente del Cuerpo de Bomberos de Palenque, José Advincola Pérez; el alcalde Miguel Angel Valera y la regidora, Gini Báez.

Mientras que en Yaguate, la entrega la realizaron el doctor Edisson Ogando, coordinador en la región Valdesia; la doctora Crisbel Noboa, coordinadora del CRUE en Valdesia.

La misma fue recibida por la doctora Rosa Antigua, directora del hospital de Yaguate; José del Carmen Oviedo Tejeda, alcalde de Yaguate, así como miembros del Cuerpo de Bomberos y otros comunitarios.

Las autoridades de ambos municipios agradecieron al presidente Luis Abinader y al director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García por entregar dichas ambulancias, con la finalidad de mejorar los servicios en dichas demarcaciones.