DAEH aclara proceso de alquiler de 153 ambulancias y garantiza continuidad del servicio de emergencias

La Dirección de Atención de Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) aclaró los detalles del proceso de licitación para el alquiler de 153 ambulancias, con el objetivo de garantizar la cobertura nacional de los servicios de emergencias y evitar la interrupción de las operaciones del Sistema 9-1-1 y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), en la que se invertirán mil doscientos cuarenta y tres millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y tres centavos (RD$ 1,243,833,847.53) por un periodo de un año.

El director de la DAEH, general retirado Juan Manuel Méndez García, explicó que cada ambulancia requiere la participación de 12 colaboradores, entre médicos, enfermeras y choferes, organizados en turnos rotativos de tres días para asegurar la atención continua a la población.

Detalló que el monto del contrato incluye mantenimiento preventivo y correctivo, seguros de las unidades, uniformes, combustible, insumos médicos, cobertura por licencias médicas o maternidad, así como un 10% de unidades en reserva (backup) para garantizar la operatividad permanente del servicio.

El funcionario aclaró que este proceso no representa una medida improvisada, sino que responde a un contrato establecido desde el año 2014, el cual permite mantener en funcionamiento el sistema mientras avanza la entrega de las 220 ambulancias nuevas adquiridas por el Gobierno.

“No se pueden retirar 143 o 153 ambulancias de forma simultánea, porque colapsaría el sistema. Las unidades nuevas se irán incorporando de manera paulatina, a medida que se renueve el parque vehicular”, explicó Méndez García.

El director reiteró que la DAEH mantiene un compromiso firme con la transparencia y la eficiencia, y puso a disposición de los medios de comunicación y la ciudadanía todos los detalles del proceso.

“Estamos siempre prestos para ofrecer explicaciones a la población y a los medios, que son aliados en la fiscalización y en la mejora del servicio”, sostuvo.

La institución reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de emergencias, garantizando un servicio oportuno, eficiente y de calidad a todos los ciudadanos.