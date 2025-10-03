Actualidad Gobierno

Dajabón: Alcalde Santiago Riverón impide ritual callejero de haitianos que proclamaban “Jesús es negro”

Por
Dajabón: Alcalde Santiago Riverón impide ritual callejero de haitianos que proclamaban “Jesús es negro”

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, impide ritual haitiano que proclamaba que Jesús es de color negro

SANTIAGO.-Alegando que obstruían las vías públicas y el libre tránsito vehicular y peatonal, el alcalde de la ciudad de Dajabón impidió ayer que varios ciudadanos celebraran un ritual anunciando que “Jesucristo es de color negro”.

Santiago Riverón se presentó a las calles céntricas  Gastón F. Deligne y Francisco del Rosario Sánchez, donde se encontraban los ciudadanos haitianos con un alto-parlante y varios cartelones con la inscripción de “Jesús is Black!”, conminándolos a retirarse del lugar.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, impide ritual haitiano que proclamaba que Jesús es de color negro
El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, impide ritual haitiano que proclamaba que Jesús es de color negro

Asimismo, varias agentes policiales y miembros de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DIGESETT) se presentaron para investigar la situación.

Santiago Riverón declaró que como principal autoridad municipal, no va a permitir que a los ciudadanos se les impida circular libremente por las calles y avenidas de la ciudad.

Puede leer: Claves para entender el fracaso de MSS, la misión de seguridad en Haití que «nació muerta»

Ciudadanos haitianos fueron conminados a retirar su mensaje en vías públicas por el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón

A pesar de que al lugar acudió la Policía Nacional, no se produjeron detenciones de los ciudadanos haitianos.

TEMAS:
Narciso Pérez

Narciso Pérez