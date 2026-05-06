El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó la noche del martes a República Dominicana para sostener una reunión bilateral de alto nivel con su homólogo Luis Abinader, con el objetivo de avanzar en un acuerdo comercial entre ambas naciones.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, explicó que el encuentro entre los jefes de Estado forma parte de una agenda puntual orientada a impulsar la relación económica bilateral y sentar las bases para futuras negociaciones a nivel ministerial.

Según detalló la funcionaria, se trata de una visita de corta duración, ya que el mandatario ecuatoriano tiene previsto retornar a su país pasado el mediodía de este miércoles.

«Hay un propósito de ambos presidentes de avanzar con el acuerdo de comercio entre República Dominicana y el Ecuador y justamente para esto ha viajado por estas pocas horas en este viaje que acaba de realizar el presidente Noboa», expresó Sommerfeld en un video.

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La llegada de Noboa ha resultado sorpresiva para medios de comunicación en Ecuador y República Dominicana, debido a que el encuentro no había sido anunciado previamente ni figuraba en agendas oficiales.

En la agenda del presidente Abinader, que se publica diariamente, no se informó del encuentro.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha ofrecido información detallada sobre los temas específicos tratados durante la reunión, más allá del interés común de avanzar hacia un acuerdo comercial.

Sommerfeld indicó que este acercamiento permitirá que las conversaciones continúen a nivel técnico entre los ministerios correspondientes, con miras a concretar el convenio en el corto plazo, como parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar las oportunidades comerciales entre ambos países.