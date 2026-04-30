En un ambiente de profundo dolor y recogimiento, fueron velados este jueves los restos de Danna Sofía Uribe Arbelaez, en la Funeraria Blandino.

Danna Sofía, hija de Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, falleció el día de ayer en horas de la mañana tras varias complicaciones de salud, causando gran conmoción en el movimiento deportivo.

El velatorio inició a las 10:00 de la mañana y estaba previsto a concluir a las 2:00 de la tarde.

Cientos de personalidades del ámbito deportivo, político y demás esferas de la sociedad, acudieron al velatorio a ofrecer apoyo a los familiares de Danna Sofia, quien apenas tenía 12 años de edad.

La familia agradeció las muestras de apoyo y pidió mantenerlos en sus oraciones durante este difícil proceso.

Cremación

Sus restos serán cremados hoy en una ceremonia familiar íntima.

Muestras de apoyo

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, instruyó a las federaciones deportivas acompañar a Rafael Uribe, en este difícil momento, con un comunicado a través de su despacho.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz ofreció muestras de solidaridad a Uribe tras la irreparable pérdida.

También se pospuso la inauguración de los Juegos de Baloncesto Interbarriales, programados para iniciar el día de ayer.

La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) suspendió la actividad del día de ayer, luego de confirmarse el fallecimiento.

LNB pospone jornada de este miércoles por fallecimiento hija de Uribe

Su presidente Antonio Mir, ofreció sus condolencias en nombre de todos los equipos de la liga.