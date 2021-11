Daniel Sarcos dice bajó de peso por salud

Por Carolina Ceballos

El presentador venezolano Daniel Sarcos compartió un video a través de su red social Instagram donde explicó el por qué de su bajada de peso, el cual ha impresionado a sus fans con su nueva imagen y cambio de look.

El conductor de Guerra de La guerra de explicó que no se debe a nada estético sino de salud.

“¡42 libras menos! ¡Sigo revelando la verdad sobre mi cambio de look! Después de las vacaciones de verano tomé la decisión conjuntamente con mi familia y un grupo de grandes profesionales de la medicina de ponerle fin a la situación de sobrepeso con la que venía arrastrado en los últimos tiempos, no es solo un asunto de apariencia (muy importante para el mundo en que me desempeño), primordialmente por un asunto de salud, mis valores se habían alterado a niveles que encendieron las alarmas”, escribió el actor junto al video.

Dijo además que no se sentía bien, y que tenía que hacer algo al respecto, para sentirse mejor y tener una buena alimentación y calidad de vida.