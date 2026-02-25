Danielky Cedeño: “Orgulloso de ganar en mi pueblo”

Danielky Cedeño cruza la meta para ganar la etapa Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.

Danielky Cedeño proclamó ayer que, “estoy orgulloso y feliz de haber ganado en mi pueblo”.

La expresión corresponde al pedalista Danielky, nativo de La Romana, pueblo que concluyó ayer la primera etapa de la 47 Vuelta Ciclística Independencia Nacional.

Cuando conversé con Cedeño al concluir el trayecto de la etapa inicial Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana, que cubrió 117 kilómetros, me expresó muy emocionado que la la competencia fue muy difícil, “pero corrí utilizando la estrategia de mis entrenadores”.

Escapada

Danielky, del Team La Romana, me comentó que un grupo de pedalistas realizó una estupenda escapada al cruzar por San Pedro de Macorís y pudieron arribar a la meta la mayoría, “en la que pude triunfar con un estupendo sprint”.

Venció apenas con un segundo a Josph Ramírez, del equipo Varrazano, de Santiago, y a James schurman, del Citi Bike Miami.

KELVIN CRUZ DANIELKY CEDEÑO

Logró el primer lugar al hacer el recorrido en 2 horas, 13 minutos y 58 segundos.

“Esto ha sido grandioso. Me preparé para la Vuelta Independencia y trataré de seguir haciendo un buen trabajo”, sostuvo.

Juegos del 2026

Otro aspecto que tocó Danielky fue sobre su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Manifestó que si es escogido por la Federación Dominicana de Ciclismo para formar parte de la selección nacional que representará al país en los Juegos del 2026, “haré una gran preparación en Estados Unidos y en el país para representar dignamente nuestra patria”.

Los pedalistas salieron esta mañana en la segunda etapa, frente a la empresa Seaboard, en un recorrido Santo Domingo-Baní-Circunvalación-Santo Domingo.

