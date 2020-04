El presidente Danilo Medina defendió hoy las medias adoptadas por el Gobierno dirigidas a dar respuestas al país frente a la pandemia del coronavirus que ya ha provocado 260 fallecimientos y 5 mil 300 casos confirmados.

El mandatario advirtió que el levantamiento de las medidas restrictivas, como el toque de queda y el aislamiento social, dependerán del comportamiento de la pandemia.

Dijo que el primero que quiere salir de esta situación es el Gobierno, pero que las condiciones aún no lo permiten

“El primero que quiere salir de esto es el Gobierno, pero hay que ver cómo evoluciona. Si se necesita seguir hay que seguir. Nos estamos preparando para un plan de contingencia económico para que pequeñas y medianas empresas puedan subsistir”, precisó el mandatario.

Aseguró que a República Dominicana no se le puede pedir magia en el manejo de la crisis del nuevo coronavirus. “No somos magos”, dijo.

Reiteró que ningún país del mundo estaba preparado para hacerle frente al COVID-19.

“Unos han aprendido de los errores de otros. Algunos han aprendido de los aciertos. Esto es prueba y error”, indicó el jefe de Estado.

El mandatario dijo que el Gobierno estaba preparando un nuevo plan para la economía nacional de modo que las empresas pequeñas puedan sobrevivir. Dijo que la idea era combatir el virus por un lado mientras se trabaja por otro en el mantenimiento de las empresas.

Adelantó sobre la apertura de la economía dominicana, que a pesar de que algunas empresas se lo han pedido al Gobierno, esta no se puede apresurar y que su momento llegará.

Medina sostuvo que se han preparado con un nuevo plan económico para que pequeñas empresas puedan sobrevivir.

“Al tiempo que combatimos el virus trabajamos para lo otro, pero sin desesperarnos”, expresó.



Riesgo innecesario

Manifestó que es un riesgo innecesario exigir que el país levante las medidas de restricción contra el coronavirus.

El presidente Medina dijo que con este proyecto tecnológico, que hoy se inaugura, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia del Ministerio de Defensa (C5i), servirá para dar seguimiento constante a la pandemia.

“Estamos es dando seguimiento hasta que comience a aplanarse la curva, que no siga creciendo el virus y luego que comience a descender y ahí ver”, manifestó Medina.