¿Qué Pasa?

Fallece Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo

Por
Fallece Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo

Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo, pionera en radio y televisión dominicana, falleció casi 15 días después del deceso de su madre.

González Camilo murió el miércoles a los 94 años de edad tras sufrir una pancreatitis.

Su partida fue confirmada por el locutor Carlos Cepeda Suriel, amigo cercano de la familia.

El pasado 5 de septiembre falleció María Cristina Camilo a los 107 años de edad. Danilo estuvo presente en las honras fúnebres para despedir a su madre, quien fue considerada una figura emblemática de los medios de comunicación del país.

Puedes leer: Adiós a María Cristina Camilo: Luis Abinader y figuras públicas lamentan muerte de la pionera en radio y televisión

María Cristina Camilo procreó a Danilo González Camilo junto a esposo José Francisco González Disla.

TEMAS: #Danilo González Camilo#deceso#María Cristina Camilo
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación