Fallece Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo

Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo, pionera en radio y televisión dominicana, falleció casi 15 días después del deceso de su madre.

González Camilo murió el miércoles a los 94 años de edad tras sufrir una pancreatitis.

Su partida fue confirmada por el locutor Carlos Cepeda Suriel, amigo cercano de la familia.

El pasado 5 de septiembre falleció María Cristina Camilo a los 107 años de edad. Danilo estuvo presente en las honras fúnebres para despedir a su madre, quien fue considerada una figura emblemática de los medios de comunicación del país.

María Cristina Camilo procreó a Danilo González Camilo junto a esposo José Francisco González Disla.