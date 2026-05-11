Existen pocas palabras que puedan describir lo que Laura Pausini hizo vivir anoche, en el Óvalo de la Feria Ganadera, a miles de sus fanáticos, en su regreso a República Dominicana, tras más de una década sin presentarse en el país.

La espera para disfrutarla en vivo fue larga, pero sin lugar a dudas valió la pena. La brisa fresca del mar en conjunto con la emoción del público creó el ambiente perfecto para recibir con los brazos abiertos a la cantante italiana con su “Yo Canto World Tour”.

Minutos antes de que la artista saliera a escena el entusiasmo se sentía en cada rincón del recinto, donde el público aguardaba con ansias una velada cargada de nostalgia, romance y grandes éxitos, y así ocurrió.

En medio de una ovación ensordecedora, Pausini salió al escenario puntual, en el horario que estaba pautado, 8:30 de la noche, dando inicio al concierto con una fuerza interpretativa igual o muchísimo mejor a como se escucha en las grabaciones.

Abrió con Yo canto, acompañada de una increíble banda y un coro que obviamente estaba a su nivel, para seguir con Mi historia entre tus dedos.

Con esa cálida cercanía y personalidad divertida que la han convertido en una de las artistas más queridas, tuvo la primera interacción, de muchas, de la noche.

“Toy’ rulay y ustedes”, dijo en jerga dominicana desatando la euforia de los fans de diferentes generaciones que abarrotaron cada espacio del recinto. “Bienvenidos una vez más República Dominicana. ¿Cuántos años han pasado?” preguntó, recibiendo la respuesta del público, quienes a una sola voz vociferaron “14 años”, a lo que Laura respondió “Muy mal, malísimo”, refiriéndose al largo tiempo de su ausencia, “Yo debo estar más tiempo en República Dominicana”.

Zulinka Pérez y Laura Pausini, en unos de los momentos más emotivos de la noche.

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Posteriormente explicó el concepto del recital, “estamos en una fortaleza que es la casa de la música, porque este concierto es dedicado a mis discos Yo canto I y Yo canto II que unen los temas más importantes para mí como fan de los cantautores italianos, españoles y latinoamericanos. Este es un concierto de una fan, que sería yo, me siento mucho más cercana a donde están ustedes, en respecto al escenario. Pero cuando me puse hacer la lista de canciones para este concierto me di cuenta que algo no funcionaba, que algo faltaba, y eran mis canciones”, dijo, para inmediatamente interpretar Escucha tu corazón y Emergencia de amor.

Durante más de tres horas la cantante deleitó con su voz y un repertorio de 25 canciones que incluyó de sus temas: Entre tú y mil mares, Como si no nos hubiéramos amado, Volveré junto a ti, En ausencia de ti, Gente, Amores extraños, Inolvidable, Bienvenido, Primavera anticipada, La Soledad, Escucha atento, Las cosas que vives, En cambio no, Víveme y Se fue, esta última a ritmo de bachata para sorpresa de todos.

De sus canciones favoritas de otros grandes artistas: ¿Por qué te vas?, No soy una señora, Cuando nadie me ve, La Isla Bonita, Y mi banda toca el rock, Bachata Rosa, Oye mi canto, Pausa, Talismán, Hasta la raíz, entre otras.

Momento emotivo

Cada minuto del concierto fue especial, y tuvo varios momentos emotivos, uno de ellos fue la invitación a escena de Laura a Zulinka Pérez, hija del fallecido cantante Rubby Pérez.

Pausini explicó que un fanático hace un año le envió un video de Pérez cantando en el velatorio de su padre la canción Cuando se ama, por lo que en ese momento pensó que cuando regresara a presentarse en el país la invitaría a cantar el referido tema junto a ella.

Tras la interpretación de las cantantes, el público hizo una ovación a las artistas y a la memoria de Rubby. En ese instante algunas lágrimas cayeron, incluyendo de algunos miembros de la banda de Pausini.

El concierto, producido por SD Concerts, terminó pasado las 11:30 de la noche, a ritmo de Mariposa Tecknicolor, con una Laura Pausini agradecida por el calor recibido por los fans dominicanos, y con esos seguidores agradecidos de su regreso a República Dominicana.