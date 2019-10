Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina rompió el silencio y le respondió este lunes al expresidente Leonel Fernández, asegurando que su único delito ha sido que no ha fracasado en la Presidencia de la República y que además lo ha hecho mejor que él.

“¿Cuál es mi delito?, ¿Cuál es el delito que he cometido?, compañeras y compañeros, el delito que he cometido es que no fracasé en la Presidencia de la República. No solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir: lo estoy haciendo mejor que él”, aseguró Medina recibiendo una gran ovación de los presentes durante una Asamblea Nacional de Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), celebrada en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico.

“Y no lo digo yo. La Fundación Democracia y Desarrollo acaba de hacer un ranking de los últimos presidentes de la República Dominicana. Comienza con dos de ellos en 2.7%, es del 1 al 10. Mi antecesor alcanza 6%, pero yo tengo 8.7%”, sostuvo Medina, quien rompe el silencio ante los ataques de Fernández sin mencionar su nombre.

Medina dijo, también que Fernández y su grupo no le apoyó en las elecciones del año 2000, tampoco en el 2012 ni en el 2016.

El mandatario reveló que a quienes se han cancelado del Gobierno, se ha hecho porque les han faltado el respeto al Presidente de la República y que 18 embajadores que debieron estar sirviéndoles al país, vinieron a la nación sin su autorización para hacer campaña.

Sobre el supuesto fraude que alega Fernández, dijo que tal cosa no es cierta y que simplemente no se prepararon para perder.

“El cuento del fraude electoral, no es cierto que ha habido fraude”, dijo el mandatario.

Sostuvo que si no hubiese sido la Junta Central Electoral (JCE) que organiza las primarias, hoy estuvieran los muertos en las aceras.

Tras negar que sea quien esté obstinado por el poder como aseguró Fernández en su discurso de renuncia, dijo que el problema del exmandatario es que no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la República.

“A los compañeros que se van, déjenlos que se vayan, a los que estén vacilando, que se queden, que esta es su casa”, manifestó.

Medina aseguró que el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, será el ganador de las elecciones en mayo del 2020 y será un placer colocarle la banda presidencial.

El jefe del Estado aseguró que Fernández no acepta la derrota frente a Castillo, quien lo superó en apenas 30 días de precampaña.

El presidente Medina destacó que ni la experiencia política de Fernández, quien fuese tres veces expresidente de la República, resultó suficiente para salir vencedor en las primarias del pasado 6 de octubre.

“Y si no pudo ganar en estas primarias, que esperen la pela en mayo 2020”, aseguró.

El partido de Gobierno atraviesa una crisis originada entre los sectores de Medina por permanecer en el poder y el de Fernández por retornar, la cual se agudizó tras los resultados de las elecciones primarias del 6 de octubre en las que participaron el PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En esas primarias, Fernández perdió de Castillo, pero el exmandatario no aceptó los resultados y alega un fraude en su contra.

Tras varios rumores, finalmente Fernández anunció su renuncia del PLD, del cual era presidente, durante un discurso a la nación la noche del domingo, donde acusó a su predecesor de ser un obstinado con el poder.

Fernández anunció la creación de una nueva organización, llamada La Fuerza del Pueblo (LFP) que fue su lema de campaña, la cual se montará sobre la plataforma del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), al cual se le cambiará el nombre.