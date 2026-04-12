Danilo Medina critica manejo del gasto público y advierte sobre posible crisis en el país

El expresidente de la República, Danilo Medina, cuestionó el manejo de las finanzas públicas del actual Gobierno, al asegurar que no existe un plan claro para enfrentar la situación económica y que el país atraviesa un escenario de vulnerabilidad institucional.

“Qué le puedo decir yo, me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis”, expresó el exmandatario al referirse a la situación actual sobre la crisis ocasionada por la gerra en Iràn.

Medina reconoció que el contexto internacional es complejo, pero sostuvo que la República Dominicana enfrenta esa realidad con debilidades internas. “Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente”, afirmó.

El exgobernante también criticó el manejo del gasto público y la disponibilidad de recursos del Estado. “El gobierno hoy no tiene recursos para confrontar, para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba”, señaló.

En sus declaraciones, advirtió que varios renglones del gasto estatal ejercen una fuerte presión sobre las finanzas públicas. “Hoy, por ejemplo, cuatro renglones de la economía consumen cerca de 800 mil millones de pensiones, nóminas del Estado, transferencias de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía”, indicó.

Asimismo, alertó sobre el impacto del endeudamiento. “Porque solo este año va a tener que gastar más de 300 mil millones en pago de intereses de esa deuda”, agregó.

Medina aseguró que la estructura presupuestaria ha sido dominada por el gasto corriente. “El 88% del presupuesto del año pasado se gastó en gasto corriente, más del 16% del PIB”, dijo.

El expresidente también criticó que el Gobierno esté recurriendo a préstamos para cubrir gastos operativos. “El gobierno ha quedado ahora en la trampa de tener que buscar dinero prestado para cubrir gasto corriente”, sostuvo.

Sobre una eventual reforma fiscal, advirtió que debe ser tratada con prudencia. “Ojalá que el plan que el gobierno quiera presentarle al país no consista en hacer una reforma fiscal para traspasar la irresponsabilidad que el gobierno tuvo para gastar a la gente del pueblo”, expresó.

Agregó que la clase media podría ser la más afectada por nuevas medidas impositivas. “Ojalá que ese plan no descanse en hacer una reforma fiscal aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional a la ciudadanía que ya no soporta más, especialmente la clase media”, manifestó.

Medina también cuestionó el incremento en la entrega de pensiones elevadas. “En el caso de las pensiones, ha sido más que duplicado el monto que se gasta en pensiones de más de 100 mil pesos”, dijo.

Comparó además con administraciones anteriores: “Los gobiernos pasados a este solo se habían entregado 42 pensiones de más de 100 mil pesos y este gobierno lleva en cinco años más de 617 pensiones de más de 100 mil pesos”, aseguró.

Finalmente, el exmandatario llamó a replantear la política fiscal del Estado. “El gobierno debe sentarse y pensar de qué manera van a generar recursos para que no tengan que cargárselo a la población; el gobierno es el primero que debe asumir los sacrificios de los problemas que se puedan presentar”, concluyó.