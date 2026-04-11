Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebrará este domingo una asamblea en la provincia Santiago Rodríguez, con la que, según su dirigencia, marca el reinicio de su estrategia de retorno al poder y la reconquista política de la zona noroeste.

La actividad se realizará en el municipio cabecera de San Ignacio de Sabaneta y estará encabezada por el expresidente y líder de la organización, Danilo Medina y el secretario general del PLD, Johnny Pujols.

El presidente del PLD en Sabaneta, Ángel Cuello, aseguró que la organización está preparada para recibir a sus principales líderes junto a militantes, simpatizantes y representantes de la sociedad civil de la provincia.

También te puede interesar:

“Estamos preparados para recibir al presidente Danilo Medina, al secretario general Johnny Pujols y a la representación del Comité Político, junto a amigos y simpatizantes de Santiago Rodríguez, que entienden que con el PLD se vivía mejor”, expresó Cuello.

La asamblea está pautada para iniciar a las 10:00 de la mañana en el Gran Salón del Hotel Marién, en el municipio cabecera, con una agenda que incluye intervenciones de dirigentes locales, palabras del secretario general y el discurso central a cargo de Medina.

Dirigentes del PLD en Santiago Rordíguez. / Fuente externa.

Durante el encuentro también serán juramentados unos 150 nuevos integrantes, en su mayoría jóvenes y primeros votantes, como parte del proceso de fortalecimiento orgánico de la organización.

Con esta actividad, el PLD retoma sus asambleas provinciales tras la pausa de la Semana Santa, en una agenda que busca recorrer todo el país para consolidar su estructura y presentar propuestas programáticas de cara a los próximos procesos electorales.