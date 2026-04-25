El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, agotará este domingo una jornada de juramentaciones en las provincias de Valverde y Santiago, con el fin de fortalecer las filas de la organización y recibir a nuevos integrantes y antiguos militantes.

El primer encuentro tendrá lugar a las 10:00 a.m. en el local del Club de Leones de Mao. Allí, Medina tomará el juramento a los miembros del movimiento «Unidos Firmes al Futuro».

Coordinado por John Reyes Flores, este grupo agrupa a jóvenes y ciudadanos que buscan promover un liderazgo inclusivo y acciones con impacto social.

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Los integrantes ya habían sostenido encuentros previos con el exmandatario para analizar la situación económica y social del país.

Danilo Medina en Santiago

A partir de las 3:00 de la tarde, la comitiva se trasladará al Hotel Aloha Sol en Santiago para el evento «De Vuelta a Casa», mediante la cual se juramentarán cientos de antiguos dirigentes que habían salido de la organización y ahora retoman su militancia activa.