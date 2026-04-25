Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera que enlaza el distrito municipal de Tavera con el municipio de Jarabacoa, en La Vega.

Mientras que en Santiago inauguró las carreteras Sajoma – Pedregal – Los Montones – Guazuma. También se incluyó por mención el camino Rincón de Piedra – Carrizal y participó en la Feria Regional del Libro y la Cultura en los jardines del Gran Teatro del Cibao.

«Esta carretera va a ser una segunda entrada al municipio de Jarabacoa, especialmente para los que vienen de la zona norte, ya que comunica con El Añil. De El Añil a Hato Viejo, que va a comunicar con la carretera, vamos a mejorarla tanto EGEHID como Obras Públicas para que en aproximadamente unos 40 minutos, desde que entran de la autopista Duarte al cruce, puedan llegar hasta Hato Viejo, lo cual va a servir de una segunda entrada de la autopista Duarte hasta Jarabacoa», declaró el mandatario.

«Nunca antes, y lo podemos decir así claro, nunca antes se habían hecho tantas carreteras en la Sierra. Cuando hablo de la Sierra, hablo de la Sierra de La Vega, Santiago y también Santiago Rodríguez», agregó Abinader.

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Carreteras

La vía, de 9.8 kilómetros de longitud, reconstruida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), con una inversión superior a los RD$ 872 millones, impacta las poblaciones de Pedregal, Los Montones, Carrizal y La Guázuma, de San José de las Matas, provincia de Santiago.

Carretera inaugurada por el presidente Luis Abinader.

En La Vega la carretera enlaza el distrito municipal de Tavera con el municipio de Jarabacoa es una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo de la región, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Se trata de una carretera de 8.3 kilómetros de longitud, que beneficia a las comunidades de Alto del Aguacate, Loma Firme, Rancho de la Vaca, Jagua Gorda, La Llanada y El Añil, enclavadas en las zonas montañosas del entorno de la presa de Tavera