Darán RD$300 mil a quien ofrezca información de sospechoso de violar y matar mujer en Santiago

Comunitarios de Sabana Iglesia, en Santiago, han tomado medidas drásticas ante la fuga de Víctor González Martínez, de 31 años, principal sospechoso de la violación y homicidio de Yuleini Frías de León, de 30 años. El crimen ocurrió el pasado 29 de marzo en el municipio de Sabana Iglesia.

Recompensa de RD$300 mil

El líder comunitario Santiago Rodríguez confirmó que el fondo actual es de RD$300,000, pero advirtió que la cifra podría aumentar, si más ciudadanos se unen a la causa.

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El dinero se entregará a cualquier ciudadano que aporte información precisa que facilite su captura. Existe un temor latente en la comunidad de que el acusado reincida en actos violentos mientras permanezca en libertad.

Los familiares de la víctima solicitan a la Policía Nacional mayor rigurosidad en los operativos de persecución. También piden esclarecer cómo González Martínez logró ser contratado en el ayuntamiento local y quién facilitó su recomendación laboral.