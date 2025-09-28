Vuelve a sonar que David Collado dejará en febrero de 2026 el Ministerio de Turismo para promover su aspiración presidencial. ¿Será el único?

Dice el PLD que en su discurso en la ONU el presidente Abinader debió condenar la masacre de Israel en Palestina. ¿Qué les parece?

Aunque no diera señales de deterioro cae por su peso una investigación sobre el puente que colapsó en Monte Plata. ¿O no es así?

Surge una academia de abogados paralela al colegio para defender a los juristas de abusos. ¿Se admitirá todo el que tenga un título?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene que cuidarse. Fue desarticulada una red que se infiltró en su seguridad oficial.

Como para que este país vea cómo anda la justicia en el mundo, el expresidente francés Nicolás Sarkozy guardará prisión tras ser condenado.

Un estudio de Latinometrics cita a este país en primer lugar en libertad de prensa entre 19 naciones de la región. ¿Y las razones?

Sin importar las pérdidas en las Ede el sector privado está dispuesto a cargar con el negocio. Sería bueno saber las condiciones. ¿Verdad?