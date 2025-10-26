Está por ver si por los efectos del ya huracán Melissa la oposición se replegará o continuará con el fuego cruzado al Gobierno, ¿Qué les parece?.

El exdirector de la Policía, Guillermo Guzmán Fermín, ha cuestionado las estadísticas de seguridad y se ha encontrado con Faride Raful. ¿Qué hará?.

Polémica con acuerdo de culpabilidad motivó la suspensión sin fecha del proceso en Puerto Rico contra César el Abusador. ¿No quiere hablar?.

El presidente argentino Javier Milei podría morder el polvo de la derrota en las elecciones legislativas de hoy. Hasta los suyos están pesimistas.

Una derrota, como parece, echaría por la borda el plan de rescate de Estados Unidos, pues está condicionado a los resultados.

Estos días la DNCD ha decomisado en el país varios alijos de cocaína que por algún lugar han entrado, ¿Acaso es tan difícil saber por dónde?.

La DGII ha iniciado la renovación del marbete para vehículos, pero, como siempre, muchos lo dejan para última hora. Por si aparece la gracia.

A pesar de los elogios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza la guerra al narco en el Caribe de Trump. Así se habla. ¿Verdad?.