El objetivo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Ser un NBA a tiempo completo es la aspiración de David Jones-García, quien continúa demostrando con sus actuaciones en pretemporada que pertence a la mejor liga de baloncesto en todo el mundo.
En el último partido del pasado viernes, Jones registró 20 puntos, agregó 8 rebotes, repartió 3 asistencias y además tuvo un robo de balón en solo 17 minutos de acción, incluyendo el último parcial y tiempo extra en la victoria de los Spurs sobre el Utah Jazz 134-130.
Querido
Jones es de los jugadores jóvenes más queridos por sus compañeros. Víctor Wembanyama y Harrison Barnes han manifestado su cariño al dominicano.
En tres partidos
Promedia 10.3 puntos en los tres partidos que ha disputado en la pretemporada en 16 minutos de juego.
Two Way
El joven de Guachupita tiene contrato garantizado de dos vías con los Spurs y jugará con la filial de Austin Spurs.