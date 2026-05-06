IShowSpeed, no solo vino a República Dominicana a conocer su cultura; vino a romper esquemas.En una jornada que paralizó junto al empresario y comunicador Santiago Matias, El streamer estadounidense vivió un momento especial junto a la leyenda de Cooperstown, David Ortiz, quien se encargó de darle una bienvenida al más puro estilo dominicano.

El encuentro viral entre el «Big Papi» y Darren Watkins Jr. (nombre real del streamer) se convirtió rápidamente en lo más comentado.

Ortiz, con su carisma que lo caracteriza asumió el rol de maestro y le enseñó a jugar vitilla a Speed, conectando la energía del joven creador con la tradición callejera.

En un gesto de hospitalidad, David Ortiz le entregó un regalo de colección: una camiseta de Boston firmada por él y la icónica gorra de los Medias Rojas con el número 34, sellando así un vínculo entre la estrella de las redes y la leyenda de las Grandes Ligas.

Récord

El paso de Speed por el país no solo fue viral por sus ocurrencias, sino por las cifras sin precedentes que alcanzó.

Durante su recorrido por la Zona Colonial y otros sectores de la capital, el YouTuber rompió su propio récord de audiencia en su transmisión en vivo.

El impacto masivo del creador de 47.3 millones de seguidores, quien estuvo acompañado en todo momento por el empresario Santiago Matías (Alofoke). Juntos, recorrieron las calles, recibiendo el calor de sus habitantes.

Speed probó la gastronomía típica, aprendió frases del argot local y hasta se lanzó a bailar «como uno más del coro».

Tras una tarde cargada de adrenalina y cultura, la agenda de Speed continúa en el «Planeta de Alofoke». El creador de contenido se integrará a la programación especial de Planeta a partir de las 7:00 de la noche, en una transmisión que promete extenderse hasta el amanecer y seguir rompiendo métricas en el mundo digital.