Elly de la Cruz, de los Cincinnati Reds, avanza a tercera base tras un doble de su compañero Sal Stewart durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Houston Astros, el domingo 10 de mayo de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar)

Cincinnati. — Andrew Abbott dominó desde el montículo al permitir apenas tres imparables en seis sólidas entradas, mientras que Spencer Steer despachó un cuadrangular para guiar este domingo a los Rojos de Cincinnati a una victoria por blanqueada 5-0 sobre los Astros de Houston.

El dominicano Elly De La Cruz conectó tres hits y anotó dos veces, para que los Rojos lograran su segunda victoria consecutiva tras una racha de ocho derrotas. JJ Bleday aportó un triple de dos carreras.

Cincinnati ganó dos de tres en la serie del fin de semana, recuperándose de una derrota 10-0 en el primer juego al permitir solo una carrera en los siguientes dos encuentros.

Abbott (2-2) ponchó a cinco y dio una base por bolas, al lanzar 55 de sus 85 pitcheos en zona de strike. Tejay Antone, Sam Moll y Graham Ashcraft trabajaron cada uno una entrada perfecta para completar el juego de tres hits.

También te puede interesar:

El abridor de Houston, Kai-Wei Teng (1-3), mantuvo sin anotaciones a los Rojos durante las primeras tres entradas, pero fue retirado después de permitir cuatro hits consecutivos para abrir la cuarta.

De La Cruz conectó un sencillo, Sal Stewart pegó un doble y ambos anotaron con el triple de Bleday al jardín derecho. Tyler Stephenson sacó a Teng del juego con un sencillo productor que puso el marcador 3-0.

El pitcher de los Rojos de Cincinnati Andrew Abbott lanza en la primera entrada ante los Astros de Houston el domingo 10 de mayo del 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar)

A Teng se le cargaron tres carreras y cinco hits en poco más de tres entradas.

Con las bases llenas en la quinta, De La Cruz anotó cuando el relevista de los Astros Cody Bolton otorgó base por bolas a Matt McLain. Steer añadió un jonrón solitario en la sexta.

Fue el tercer juego consecutivo de múltiples hits para De La Cruz.