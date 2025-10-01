El cantante canadiense Justin Bieber captó la atención en redes sociales tras compartir un video en el que se le ve disfrutando del tema “4K”, del exponente urbano El Alfa.

Desde un centro de juegos, el intérprete de «Peaches» aparece con un abrigo con capucha y gafas oscuras, moviéndose con buen ánimo a ritmo del dembow.

El audiovisual difundido el martes a través de su cuenta de Instagram generó una ola de comentarios con emojis de la bandera dominicana y fanáticos mencionando la posibilidad de un remix con El Alfa.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de una colaboración entre ambos artistas.

Luego Bieber publicó una imagen de su esposa Hailey Bieber para conmemorar seis años de matrimonio.

Preocupación

La aparición de Justin Bieber ocurre en medio de especulaciones sobre su estado emocional. Recientemente, su madre Pattie Mallette compartió un emotivo mensaje en el que pedía oraciones por la salud mental de su hijo, lo que avivó la preocupación entre sus seguidores.

Publicaciones anteriores en las que compartió extractos del libro Bad Thoughts: A Preacher and a Shrink’s Guide to Reclaiming Your Mind and Soul habían despertado inquietudes sobre su bienestar. Incluso algunos usuarios llegaron a relacionar sus mensajes con la reciente boda de Selena Gomez, generando especulaciones.