Santo Domingo.-Los abogados de Yailin La Más Viral aseguraron que las dos armas ocupadas en el vehículo de la artista no son de su propiedad, sino de un miembro de su equipo que ya habría admitido su responsabilidad ante las autoridades.

Durante sus declaraciones, los representantes legales afirmaron que el Ministerio Público cuenta con una investigación preliminar que identifica al presunto responsable, pero que, pese a ello, no ha querido tomar en cuenta su confesión ni formalizar su versión en el proceso.

Según explicaron, el propio individuo —quien fue detenido junto a la cantante— declaró voluntariamente que las armas le pertenecen y que las colocó en el vehículo sin el consentimiento de la intérprete, quien alegadamente desconocía su presencia.

Defensa cuestiona accionar del Ministerio Público

Los juristas sostienen que, a pesar de esa admisión, el Ministerio Público mantiene el proceso contra la artista y habría dejado en libertad a la persona que se atribuye la propiedad de las armas.

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En ese sentido, acusaron a las autoridades de centrar el caso en la figura pública de la cantante, ignorando elementos que, según la defensa, demostrarían su inocencia.

Finalmente, reiteraron que demostrarán en los tribunales que Yailin no tiene ninguna vinculación con las armas ocupadas y que el proceso en su contra carece de fundamento.

La exponente urbana se encuentra detenida en la Fiscalía de Santo Domingo Este, tras haberle ocupado dos armas ilegales durante una requisa por la Policía en Los Mina.