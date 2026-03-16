A pesar de que el equipo no pudo avanzar a la final, el público dominicano y los amantes del deporte agradecieron su entrega.

Entre aplausos y de pie, la fanaticada en el loanDepot Park de Miami despidió con a la selección de la República Dominicana, reconociendo con este gesto el esfuerzo y la entrega demostrados en el Clásico Mundial de Béisbol.

A pesar de que el equipo no pudo avanzar a la final, el público dominicano y los amantes del deporte agradecieron con esta acción que el equipo tuvo una participación llena de pasión, aprobando el arduo trabajo realizado por el mismo.

El encuentro, que definía el pase a la gran final, se convirtió en un duelo de pitcheo donde Estados Unidos logró imponerse con un apretado marcador de 2-1.

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El abridor Paul Skenes y el cuerpo de relevistas estadounidenses silenciaron la ofensiva dominicana en los momentos clave, limitando las oportunidades de los quisqueyanos y asegurando así el avance del conjunto norteamericano hacia la disputa por el título.

La ofensiva dominicana dio señales de vida temprano en el segundo episodio, cuando Junior Caminero conectó un cuadrangular solitario de 401 pies ante un sweeper de Skenes, encendiendo las gradas con una línea que salió a 105.6 mph.

En la defensa también brilló con una jugada impresionante de Julio Rodríguez, quien le robó un jonrón a Aaron Judge en la quinta entrada, evitando que la ventaja estadounidense fuera mayor.

Sin embargo, los bates de Gunnar Henderson y Roman Anthony marcaron la diferencia con jonrones solitarios en la cuarta entrada ante los lanzamientos de Luis Severino y Gregory Soto, respectivamente.

Pese a la excelente labor de Severino, quien realizó 6 ponches en poco más de tres capítulos, el relevo de Estados Unidos mantuvo la ventaja mínima hasta el último out, cerrando un capítulo que terminó con la victoria estadounidense.